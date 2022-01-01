菁英盃｜謝家榮首為醉酒鬧事道歉　承諾注意紀律　香港U23新年首擊負東方 (20:05)

足總日前公布判罰，10名球員被罰禁止代表港隊一年，謝家榮及林衍廷追加罰款6000元。謝家榮繼上仗後連續第2場正選上陣，他賽後承認度過艱難一周，承受一定壓力，並首次就事件公開道歉，「想和球迷和隊友，以及支持自己的人說聲sorry ，自己真的做錯了，做了不好的行為。希望犯錯後球迷可繼續支持我，不希望一件事令自己一沉百踩，當然球迷有批評我都接受，但想move on專注之後比賽」。他亦對於暫停獲港隊徵召一年而無緣亞運感失望，但會接受判決，承諾往後不會再犯同樣錯誤，「一次都嫌多，但不幸真的發生了，自己往後都會多加注意紀律」。

港足U23兼港超球隊香港U23主教練張健峰表示，受罰球員人生上了寶貴一課，但拒公開球隊內部處分，只表示「會一定程度影響球員」。他稱事發已一段時間，從謝家榮等涉事球員返港後操練表現，感受到他們有反省，從而重新給予上陣機會，又稱球員若果在港超能保持一定表現，「在職業生涯做正確的事和付出更多努力」，將來自然會再得到機會。

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至於東方主教練盧比度稱，麾下兩名涉事球員朱偉鈞及伍家揚已得到相應懲罰，希望未來不會再發生同類事件，「球員是為了球衣上的徽章、為代表隊而戰，要維持好形象。他們的確犯了錯，不止在香港，很多地方都發生過這種事，但他們一定要受罰」。同日另一場菁英盃，理文以5：0輕取港會。

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