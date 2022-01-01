轉會｜紐卡素信捷比亞可成新歲首簽　熱刺傳與祖雲達斯爭奪基沙文 (19:24)

位列英超第19位的紐卡素深陷降班危機，19仗失42球更並列英超最多。據英國《每日郵報》報道，主帥艾迪賀維冀收購後衛以改善防守不濟問題，其中曾效力熱刺的捷比亞成人選之一。這名31歲右閘自2019年加盟馬德里體育會，但表現備受質疑，對回歸英超持開放態度，「喜鵲」亦有信心對方可成冬季轉會窗首簽。《太陽報》則報道，「喜鵲」來季恐降班至英冠或成障礙，相反有意加入爭奪捷比亞的曼聯有望出戰歐聯，令這名後衛花落誰家仍存變數。

同樣有意在轉會窗大展拳腳的熱刺，據報加入爭奪馬體會的法國隊射手基沙文。《太陽報》稱熱刺擬出價4000萬鎊（約4.22億港元）羅致這名30歲巴塞隆拿借將，但勢面臨祖雲達斯的挑戰。「老婦人」主帥艾歷尼被指不滿射手艾華路莫拉達表現，冀提前與這名馬體會借將終止合約，並借用基沙文增強攻力。愛華頓則由基輔戴拿模簽入22歲烏克蘭隊後衛米高蘭高，並簽約至2026年6月，但未有披露轉會費。

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