群星賀新年｜拿度戰勝新冠病毒　元旦復操迎澳網　卡尼溫馨回顧2021年 (15:28)

西班牙網球名將拿度在上月20日宣布確診新冠病毒，外界擔心他未能趕及本月17日展開的首項大滿貫，但他踏入2022年之際上載相片，顯示自己在澳網賽場練習，今午再發布另一帖文，笑言新年沒有休息，積極備戰。宿敵費達拿仍在養傷，世界一哥佐高域因疫苗要求，能否參賽仍是未知數，如今拿度趕及檢測陰性復出，成為澳網最矚目男子球手。

足球界亦不乏球星賀新年，英格蘭隊隊長兼熱刺射手卡尼上載家庭照，表示2021年在足球事業及家庭炮製不少難忘回憶，不會當作理所當然，會繼續向前奮鬥。巴黎聖日耳門球星麥巴比亦上載個人照，祝願球迷健康、快樂。

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