群星賀新年｜拿度戰勝新冠病毒　元旦復操迎澳網　卡尼溫馨回顧2021年 (15:28)

西班牙網球名將拿度在上月20日宣布確診新冠病毒,外界擔心他未能趕及本月17日展開的首項大滿貫,但他踏入2022年之際上載相片,顯示自己在澳網賽場練習,今午再發布另一帖文,笑言新年沒有休息,積極備戰。宿敵費達拿仍在養傷,世界一哥佐高域因疫苗要求,能否參賽仍是未知數,如今拿度趕及檢測陰性復出,成為澳網最矚目男子球手。

足球界亦不乏球星賀新年,英格蘭隊隊長兼熱刺射手卡尼上載家庭照,表示2021年在足球事業及家庭炮製不少難忘回憶,不會當作理所當然,會繼續向前奮鬥。巴黎聖日耳門球星麥巴比亦上載個人照,祝願球迷健康、快樂。

For me 2021 has produced some amazing memories in football and family life. Something I never take for granted. Happy new year to you all. Roll on 2022! 💙 pic.twitter.com/tKmvNFYQRE

— Harry Kane (@HKane) December 31, 2021