蘇超｜些路迪連簽3日本兵　井手口陽介及旗手怜央簽約4年半 (21:59)

暫於蘇超位列次席的些路迪，昨落實由橫濱水手借用日本國腳前田大然，今日隨即再分別從日職羅致兩名中場球員。25歲的井手口陽介曾效力列斯聯及格雷特霍夫，2017年曾入選日職年度最佳11人。至於24歲的旗手怜央則是應屆日職冠軍川崎前鋒的常規主力，上季聯賽上陣30場攻入5球。些路迪未有披露兩名球員的轉會費。些路迪下仗將於下月18日迎戰喜伯年，3名東瀛兵屆時有望「地標」。

曾執教橫濱水手的些路迪主帥普斯迪高路，稱3名日本球員將為球迷帶來驚喜，「我很高興見到他們加盟，亦相信能為球迷帶來喜悅。我們將看到具有實力的球員融合在現有陣容當中，他們正處於最好的狀態，並有決心在這取得成功。」連同26歲前鋒古橋亨梧，些路迪目前已有4名日本球員。這支蘇格蘭班霸2005年亦曾簽入日本隊名將中村俊輔，而中國隊前國腳杜威及鄭智亦曾分別在2005年及2009年加盟。

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