意甲｜杜曹批盧卡古添煩添亂　國際米蘭球迷斥見利忘義拒原諒 (20:00)

盧卡古昨接受訪問時，明言對車路士現時的狀况不滿，「在意大利的兩年間，有健身教練與營養師的協助，在國際米蘭我感覺比以往任何時候都好。在車路士卻不同，我對現在的狀况不滿意，或許這與杜曹的戰術有關。然而我不會因此放棄，我是勤力的球員」。盧卡古又稱對前帥干地及隊友阿舒拉夫離隊感失望，但強調加盟車路士並非因為金錢，並認為國際米蘭管理層未有決心與自己續約。

向國際米蘭球迷道歉並冀回巢的盧卡古，言論一出隨即引起各方不滿。車路士主帥杜曹今日接受訪問時說：「我們當然不喜歡他的言論，因為這增添了不必要的聲音。我們需要安靜的環境以應對目前的挑戰，但這些言論顯然沒有用處。在我看來，盧卡古沒有不開心，反而我的感覺是完全相反，所以我對他說的感到驚訝。我們還需要時間理解發生的事，因為這與他平時的表現明顯大相徑庭。」

除杜曹外，盧卡古的言論亦激發國際米蘭球迷不滿，其中部分激進粉絲在聖西路球場外掛起橫額，稱「下雨時誰離開並不重要，風暴中誰留守才是關鍵，再見盧卡古」。然而，「藍黑軍團」總監奧斯利奧數周前接受訪問，曾稱「或許會借用盧卡古」，加上射手迪斯高等3將今日證實確診，令這名28歲射手仍有望重返意甲。

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