英超︱C朗傳射助曼聯升第6　賀費格遜80歲大壽　蘭歷克讚上任後最佳進攻 (17:46)

紅魔今仗開賽8分鐘，由C朗橫傳予中場麥湯米尼禁區外施射首開紀錄。27分鐘，查頓辛祖突破入禁區後起腳，敵衛賓美誤將皮球撞入網窩「擺烏龍」。35分鐘，C朗在麥湯米尼遠射被救後補射成3：0。曼聯雖於3分鐘後被對手艾朗連儂破蛋，但最終保持勝果，近6場聯賽錄得4勝2和，以18戰得31分升上第6。

曼聯上仗只能逼和護級球隊紐卡素，今仗變陣出擊後重回勝軌。蘭歷克讚揚麾下進攻發揮出色，「我們在前場掌控球權時，做到想做的事，找到正確的位置和空間，製造一對一情况」。他指出，球隊在防守上仍有需要改進之處，但此役球員場上活力有所提升，是得以全取3分的關鍵。被問到冬季轉會窗計劃，蘭歷克稱「重心放在現有球員身上」。他指隊內兵源充足，暗示下月或不用增兵。

另外，李斯特城原本在明晚（1月1日）主場迎戰諾域治的賽事，因客軍受新冠疫情及傷兵困擾延期，是英超自本月12日至今，第17場比賽需要延期。

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