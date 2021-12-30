英超｜曼城榜首領放　哥迪奧拿提醒聯賽未完　預告元旦征阿仙奴更難踢 (19:04)

曼城84年來首次在頂級聯賽與賓福特交鋒，初段被對手搶得優勢，卻幸運地避過失守，更在16分鐘藉奇雲迪布尼直線妙傳助攻菲爾科頓第一時間射入，全取3分。總計曼城今年英超36勝、24場不失、6次落敗、19次作客凱旋、入113球及得110分，都在聯賽無出其右，哥迪奧拿也成為首個能四度連贏10場的主帥。

曼城賽後20戰得50分，分別多車路士及少踢1場的第3球隊利物浦8分和9分，衛冕形勢大好，但哥帥說：「己隊仍需為全取餘下54分而戰。今次的勝利贏取了別人的美言，但我不認同已達成目標。」他強調對手是不止一次成為歐聯冠軍的車路士，以及近年是主要競爭者利物浦，又忌憚下個對手暫列第4的阿仙奴，「不幸地，曼城將在（英國時間）周六中午12時半便要作客阿仙奴，他們或者是目前其中一支狀態最佳的球隊，正處於近4至6年以來最佳」。連同聯賽盃大勝新特蘭在內，「兵工廠」過去5仗連勝入19球只失兩球。

車路士迎戰白禮頓一役，主隊憑盧卡古在28分鐘接應美臣蒙特傳球頂入打開紀錄，卻在補時階段被敵鋒韋碧克以頭槌扳平，痛失兩分，更使領隊杜曹頭痛的是，右翼衛列斯占士及守將安達斯基斯坦臣齊因傷退下火線，令傷兵增加到至少7人。

其他報道：曼聯三隱憂釀內亂 蘭歷克挽人心成考驗 迎般尼爭返勝軌

其他報道：大馬塞爾維亞政治理由阻運動員參賽 IOC發警告信