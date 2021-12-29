英超｜泰利返車路士任青年軍教練顧問　兼職回巢料續覓執教機會 (19:10)

車路士前隊長泰利於2017年離隊，今日宣布將以青年軍教練顧問角色回巢。他在社交網表示，工作包括參與教練討論、與家長溝通及輔導青年軍球員。英媒報道，泰利近數周獲多支英冠球隊招手，但最終因條件不合而未能成事，最終選擇以兼職身分「回家」。

41歲的泰利於2017至2018年短暫效力阿士東維拉，其後擔任助教至今年7月，據報近月落力尋找教練工作。

其他報道：NBA｜勒邦占士總得分突破3.6萬 咖喱仔3000記3分寫歷史

其他報道：英超｜利物浦再失分遭曼城拋離 高普認爭標勢危 促迎車路士前改善

其他報道：馬拉當拿弟心臟病發離世 終年52歲 拿玻里哀悼