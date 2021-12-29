英超｜泰利返車路士任青年軍教練顧問　兼職回巢料續覓執教機會 (19:10)

車路士名宿泰利今日（29日）與母會一同宣布，將回巢擔任青年軍教練顧問，但只屬兼職形式，料不影響他繼續尋覓教練工作。
車路士前隊長泰利於2017年離隊，今日宣布將以青年軍教練顧問角色回巢。他在社交網表示，工作包括參與教練討論、與家長溝通及輔導青年軍球員。英媒報道，泰利近數周獲多支英冠球隊招手，但最終因條件不合而未能成事，最終選擇以兼職身分「回家」。
41歲的泰利於2017至2018年短暫效力阿士東維拉，其後擔任助教至今年7月，據報近月落力尋找教練工作。
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I’m delighted to announce that I’m coming home, and have taken up a consultancy role @ChelseaFC academy. As well as delivering on field coaching sessions I will be involved in coaching discussions and mentoring our academy players.💙⚽️ pic.twitter.com/dLW8gnXlxp— John Terry (@JohnTerry26) December 29, 2021