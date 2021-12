英超｜泰利返車路士任青年軍教練顧問　兼職回巢料續覓執教機會 (19:10)

車路士前隊長泰利於2017年離隊,今日宣布將以青年軍教練顧問角色回巢。他在社交網表示,工作包括參與教練討論、與家長溝通及輔導青年軍球員。英媒報道,泰利近數周獲多支英冠球隊招手,但最終因條件不合而未能成事,最終選擇以兼職身分「回家」。

41歲的泰利於2017至2018年短暫效力阿士東維拉,其後擔任助教至今年7月,據報近月落力尋找教練工作。

其他報道:NBA|勒邦占士總得分突破3.6萬 咖喱仔3000記3分寫歷史

其他報道:英超|利物浦再失分遭曼城拋離 高普認爭標勢危 促迎車路士前改善

其他報道:馬拉當拿弟心臟病發離世 終年52歲 拿玻里哀悼

I’m delighted to announce that I’m coming home, and have taken up a consultancy role @ChelseaFC academy. As well as delivering on field coaching sessions I will be involved in coaching discussions and mentoring our academy players.💙⚽️ pic.twitter.com/dLW8gnXlxp— John Terry (@JohnTerry26) December 29, 2021