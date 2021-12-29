NBA｜勒邦占士總得分突破3.6萬　咖喱仔3000記3分寫歷史 (18:45)

湖人今季表現不穩，近期受傷病問題困擾更已吞下五連敗，今早球隊征戰西岸榜尾的火箭，有兩大球星勒邦占士及韋斯特布克齊貢獻三雙，終領軍贏132︰123返勝軌，以17勝18負續排西岸第7。是役攻入全場最高32分的占士，更成為史上第3位得分超過3.6萬分的球員，僅次於名宿渣巴及卡爾馬龍。

至於勇士「咖喱仔」史堤芬居里雖攻入全場最高23分，包括5記3分球，成為歷來首名常規賽3分入球數超越3000的球員，但球隊最終在主場以86︰89不敵丹佛金塊，三連勝走勢告終。

另外，東岸一哥布魯克林籃網早前有多達10名球員染疫被隔離，會方今公布三名主將杜蘭特、艾祖迪治及艾榮均已結束隔離，球隊下仗於周六迎戰費城76人，前兩者已可候命，惟艾榮因未打疫苗，只能出戰紐約市以外的作客賽事，料今季初戰或為下周五作客印第安那溜馬。

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