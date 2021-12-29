法甲｜麥巴比表態留效PSG　拒蜘蛛俠邀請轉會熱刺　未否認明夏投皇馬 (21:17)

23歲的麥巴比早前公開表示希望轉會皇馬，但他今日接受有線電視新聞網訪問，確認會履行合約，下月不會轉會，他說：「我在這裏很快樂，100%肯定會留隊至季尾，盡最大努力助球隊贏得歐聯、法甲與法國盃，現時最大目標是在明年2月及3月（歐聯16強）擊敗皇馬。」麥巴比今年10月公開表示，早在7月已告訴PSG希望離隊，並向傳媒透露欲轉戰西甲，希望加盟「銀河艦隊」。

麥巴比的合約至明年6月底屆滿，盛傳皇馬今年8月報價1.6億歐元（約14億港元），但未能滿足PSG要求，因而交易告吹。麥巴比在今次訪問亦表示，未有後悔向皇馬表心跡，但拒絕回應會否在明夏轉會，只稱現時留守家鄉，為能夠與偶像之一的美斯合作感興奮。對於飾演《蜘蛛俠》的湯賀蘭（Tom Holland），早前公開呼籲麥巴比轉投熱刺，他笑着回應「我想我人生中都不會為熱刺效力」。

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