英超命案丨艾堅遜遭電槍擊斃逾5年　英警向家人正式道歉　律師回應：歡迎和遲來的 (22:15)

在9月接任West Mercia Police 局長一職的苗絲（Pippa Mills），就蒙克的行為致函艾堅遜的家人，稱「為造成的嚴重傷害影響深表歉意」，又提及「警察的制服並不給予警官違法行為或濫用權力的豁免權」。代表艾堅遜家人的律師以「歡迎和遲來的」回應苗絲的道歉，並指「這是30多年來首次有在職警官，因其警務職責而被判過失殺人罪，人們希望這能起到威懾作用，並鼓勵那些尋求警察問責的人」。

艾堅遜於2016年8月15日在父親寓所門外大吵大鬧，鄰居報警後，警察一度與艾堅遜對峙，其間蒙克三度以電槍將他擊倒，其中一次長達33秒，又踢艾堅遜的頭部3次。他其後送院後證實不治，終年48歲。他於1995年展開職業球員生涯，司職前鋒，至2001年掛靴時連同外借共效力10間球會，當中出名的有阿士東維拉、曼城、皇家蘇斯達和費倫巴治等。

其他報道：NBA丨聯盟放寬防疫措施解各隊兵荒 球員最快隔離6日可復出

其他報道：英超丨單周103宗確診破紀錄 高普促換5人 羅渣士：48小時連鬥曼城利物浦荒謬