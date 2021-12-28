英超丨單周103宗確診破紀錄　高普促換5人　羅渣士：48小時連鬥曼城利物浦荒謬 (17:56)

修咸頓vs.熱刺 now621台 晚上23：00直播

李斯特城vs.利物浦 now611/621台 明晨04：00直播

新型冠狀病毒變異株Omicron續蔓延全球，英超也難獨善其身，賽會稱本月20至26日期間的15,186次檢測中，發現103宗呈陽性個案，比之前一周多13宗外，亦是再之前一周的近2.5倍。賽會未有透露有關確診的職球員身分。自本月12日至今，賽會已將15場英超比賽延期，當中包括原本於今晚上演的阿仙奴對狼隊以及明晨的列斯聯對阿士東維拉，在餘下如期舉行的4仗中，以次席的利物浦出征李斯特城最矚目，但兩軍主帥賽前均不滿賽會安排。

羅渣士對於李城日前以3：6慘負曼城後48小時，便要迎戰利物浦甚為不滿：「我們全都知道這是荒謬賽程，球員賽後是需要72小時恢復的，他們在不能做體能上的練習下備戰。」高普則和應哥迪奧拿及蘭歷克跟隨歐洲各大聯賽做法，讓每仗可換球員由3人改為5人，但坦言需要14支英超球隊贊成才可實行是有難度，因「曼城和利物浦的後備球員質素，分別較修咸頓和般尼為高」，惟他亦質疑「我不能肯定有多少個般尼球員需出席國際賽。當我們的球員之前3日一戰時，般尼球員卻無戰事」。

另外，屈福特領隊雲尼亞里、賓福特領隊法蘭基及熱刺領隊干地都贊成單場可換5人，干地也建議為免疫情導致英超賽程大亂，可考慮每日檢測。暫排第5的熱刺今晚作客修咸頓，若勝出便會追至落後「四哥」阿仙奴3分。

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