港足︱U23醉酒生事風波 足總判10名球員禁召港隊一年及罰款 (16:38)

潘沛軒效力的傑志回應，球會將根據足總提供的資料，再決定是否需要內部處分；東方龍獅回應，下月會向朱偉鈞及伍家揚內部罰款，亦會額外要求二人協助打點訓練事務及指導各級青年軍；流浪總監李輝立稱會向林衍廷發出嚴重警告；晉峰總教練何信賢稱，已向3名球員（林樂勤、葉卓文、邵昀俊）扣減比賽出場費作小懲大戒；港超球隊香港U23亦確認會向謝家榮及張俊軒有內部處分。

港足U23違規事件判決：

球員 / 判罰 / 指控原因

謝家榮、林衍廷 / 停止徵召入選香港隊資格一年及罰款6000港元 / 違反亞洲足協U23亞洲盃外圍賽分組賽日本賽區之防疫措施及相關指引、嚴重違反代表隊球員的行為與道德守則

林樂勤、朱偉鈞、張俊軒 / 停止徵召入選香港隊資格一年及罰款3000港元 / 違反亞洲足協U23亞洲盃外圍賽分組賽日本賽區之防疫措施及相關指引、違反代表隊球員的行為與道德

潘沛軒、伍家揚、葉卓文、鄭進泓、邵昀俊 / 停止徵召入選香港隊資格一年 / 違反亞洲足協U23亞洲盃外圍賽分組賽日本賽區之防疫措施及相關指引

註：處分於2021年12月22日起執行，另有一名球員申請上訴，紀律委員會將安排聆訊。

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