英超丨曼聯僅和紐卡素　蘭歷克不滿非受壓失誤頻　加利尼維利批C朗般費抱怨多 (16:05)

曼聯經過兩輪聯賽延期後再出賽，雖今仗是C朗在歐洲五大聯賽第600場上陣，加上賽前當選環球足球獎的史上最佳射手，但「紅魔」開賽僅7分鐘，因傷癒復出的中堅華拉尼犯錯，被紐卡素鋒將辛特麥斯明先開紀錄。曼聯戰至71分鐘，才由另一傷癒的前鋒卡雲尼扳平，但若非門將迪基亞屢救險球，全場合共作出7次撲救，紅魔或未能從紐卡素取走1分而回。

曼聯今仗表現不佳，全場13次射門僅4次中龍，C朗兩次攻門都未中龍，相反紐卡素多達8次射門中龍，為該隊今季中龍次數最多一仗。般奴費南迪斯今仗領黄後，累積5黄將要在周五主場對般尼停賽。守將域陀連迪路夫賽前證實確診而未列入大軍。

曼聯看守領隊蘭歷克賽後坦言，不喜歡球隊今仗表現，「我們今場完全未能控制比賽，最大問題是有太多非受壓情况下失誤，當然體能狀况也是問題，但不應以疫情作藉口，球員應該踢得更投入積極」。

名宿加利尼維利認為，今仗C朗和般奴在場上抱怨太多，「我不喜歡他們今場的肢體動作。你們是更衣室內的關鍵球員，這些行為是會影響年輕隊友。我喜歡卡雲尼的表現，今場做到挺身而出。球員需要互相幫助，我覺得他們現在不夠團結」。「加利佬」更指出，曼聯球員若再踢出今場表現，將來只會令更多領隊下台，「球員要糾正心態，但如果繼續這樣下去，不管哪人來執教都會被解僱」。

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