英超︱阿仙奴平作客大勝紀錄　迎狼隊因疫情取消　富安健洋等3守將確診　　 (20:07)

阿仙奴上半場憑馬田奧迪加特兩度交出助攻，造就布卡約沙卡及基蘭泰亞尼建功，以兩球領先「金絲雀」。沙卡於換邊後再下一城，加上拿卡錫迪和伊美路維完場前錦上添花，阿仙奴終作客大派5隻光蛋，賽後19戰得35分，續少次席利物浦和排第3的車路士6分。

阿仙奴此前曾於1999年及2009年作客以5球的優勢大捷，兩次比數均為6：1。領隊阿迪達賽後認為球隊狀態漸入佳境，「在這一刻，他們（球員）非常享受並肩作戰，這點可在場上看見」。惟「兵工廠」迎戰狼隊一戰，因客軍爆疫未有足夠球員上陣需延期，是繼列斯聯對阿士東維拉後，明晚第2場延期的英超賽事。

主場出擊的熱刺則在上半場由哈利卡尼及盧卡斯莫拉於兩分鐘內有進帳，加上孫興慜換邊後亦入一球，以3：0大勝有韋費特沙夏領「兩黃一紅」的水晶宮。主帥干地上任後保持聯賽6戰4勝2和不敗，然而他稱不願將現時與2016/17年球季為車路士奪冠作比較，強調兩者情况截然不同。

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