NBA｜24球員隔離創單日新高　鷹隊10人缺陣成重災區 (18:33)

自新冠疫情爆發以來，NBA今季已累積197名球員確診，當中單計本月便有184宗病例。聯盟在昨日進行例行檢測，結果再有24名球員須隔離，當中涉及芝加哥公牛、奧蘭多魔術及底特律活塞等14隊。其中日前凱旋重返西岸榜首的金州勇士，證實祖利蒙特格連因防疫條例需要隔離，但未有透露是否確診。此前未有受牽連的太陽，則有哥達及艾法披頓觸發防疫條例，明早（28日）迎戰孟菲斯灰熊無緣上陣。鷹隊方面則有約翰哥連斯及謝倫莊遜須隔離，明早迎戰公牛多達10人缺陣。

疫情肆虐下，部分球隊以短期合約形式簽下球員救亡，亦造就不少後備兵上位。其中今早作客克里夫蘭騎士的多倫多速龍，多達10人缺陣下雖以99：144敗陣，但27歲球星渡邊雄太表現搶眼，上陣37分鐘攻入26分及13個籃板，分別創下個人及日籍球員得分新高。費城76人同日作客則以117：96擊敗華盛頓巫師，客軍球星安必特第3節進攻時，與對手的夏里爾爆發衝突，後者僅30秒後其後再因技術犯規被逐。職業生涯累積7000分進帳的安必特，賽後稱遭對方挑釁而動怒，「他說我表現平平沒有作為，但我上陣20分鐘便攻入30分了」。

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