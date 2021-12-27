英超︱曼城「坐過山車」破李斯特城　車路士反勝兩主將掛彩 (17:22)

賽前八連勝的曼城，開賽25分鐘內已憑奇雲迪布尼、馬列斯、根度簡及史達寧入球遙遙領前。李城換邊後在55分鐘起，10分鐘連入3球掀起反高潮。惟「藍月」其後再由拿樸迪及史達寧建功鎖定勝局，賽後領先少踢一場的利物浦6分。領隊哥迪奧拿形容今仗如坐過山車，雖一度因對手窮追感到疑慮，但麾下保持耐性，終把握機會穩住勝利。李城領隊羅渣士則說，球隊飽受傷兵問題困擾，承認現為2019年上任以來最具挑戰的時刻。

早前爆發新冠疫情的車路士，今仗有盧卡古及赫臣奧杜爾病癒復出。藍軍28分鐘因守衛列斯占士「擺烏龍」先落後，不過隨後有佐真奴兩度主射12碼中鵠，以及後備上陣的盧卡古接應奧杜爾傳中頭槌打破入球荒，以3：1反勝有主帥謝拉特因確診未能領軍的維拉。

車路士今仗有尼高路簡迪及堤亞高施華，分別觸傷膝部和腿筋退下火線，杜曹賽後直言球隊出現傷兵潮，指剛康復的奧杜爾因此被迫踢足90分鐘，對球員健康安全感到憂慮。車路士上仗對狼隊因爆疫申請延期不獲批，他認為其他球隊因延期獲得更多時間備戰，藍軍卻在周四迎來本月第8仗，批評賽會安排不公，「即使爆疫，它們（賽會）要我們每仗都踢。球隊不斷出現新傷兵，但高層的人做出了這樣的決定」。

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