中超｜費蘭尼建功助山東泰山提前封王　對手河北隊傳主力欠薪罷操 (22:18)

山東連同盃賽15連勝，過去5個月不敗，賽前領先緊隨的廣州隊及上海海港多達10分，只要擊敗爭標組榜尾球隊河北隊，便可提早3輪聯賽封王。對手河北最近更傳出因欠薪談判破裂，多達12名球員缺席賽前操練，大部分更是主力，只得16名球員出席訓練。河北主帥金鐘夫也承認，部分球員缺操與球會「出現比較困難的問題」有關；河北今仗正選最終有多達7名U23球員。

山東中場以費蘭尼聯同前韓職最有價值球員孫准浩壓陣，22分鐘即由「爆炸頭」費蘭尼近門補射打開紀錄，其後徐新的入球因隊友越位食「詐糊」，但這名27歲中場完場前補射得手，終領軍以2：0取勝。廣州隊及上海海港雖然齊齊獲勝，山東仍以各賽事16連勝姿態提早3輪封王，亦是繼2010年後重奪中超冠軍。

山東贏得中超後，今季仍可爭做雙冠王，將於下月9日中國足協盃決賽，在成都鳳凰山體育場與上海海港爭冠。另外，北京國安主帥比歷近日傳出將執教土超球隊費倫巴治，但這名曾執教英超球隊韋斯咸的克羅地亞籍教頭稱，有關消息全屬謠言。

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