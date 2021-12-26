足總盃4強｜傑志雨戰小勝十人流浪晉級　基藍馬「放飛劍」被逐成轉捩點 (19:10)

是日氣溫急降及有驟雨，但這場足總盃4強仍有1824人入場，場內戰况熾熱，球證庾建峯全場出示多達9面黃牌及一面紅牌。轉捩點出現在30分鐘，流浪守將基藍馬被傑志前鋒加維蘭犯規推跌後，疑從後向對方吐口水，球證庾建峯詢問最近的旁證黃炳聰，了解事發經過後，向基藍馬直接出示紅牌驅逐離場。

大部分時間踢少一人的流浪隨即在中後場囤重兵，加上雨勢漸大，傑志圍攻遲遲未能打破僵局，戰至87分鐘，後備入替僅兩分鐘的中場查理史葛在禁區頂遠射破網，「藍鳥」憑這入球小勝流浪，晉身明年2月1日的決賽與衛冕的東方龍獅爭冠。

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流浪繼本月初對傑志後，第二次有球員領紅被逐，對於紅牌爭議，流浪教練賴嘉輝及傑志暫代主帥金東進均稱沒看到情况，需要翻看片段。賴嘉輝稱，若球員犯錯一定要檢討，「如果一時沉不住氣，等同摧毀球隊近兩三星期的準備，踢少一人時，除了可觀性下降，亦做不到原定部署，我要了解當時情况，但高興見到球隊防守團結」。對於球證執法表現，他稱球證在這場4強似略有緊張，「甚至對方有些黃牌我都覺得唔應該畀，但香港球證的水平，我們已接受」。金東進承認紅牌改變了戰况，令對手更側重防守。

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