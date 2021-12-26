西甲｜碧基逃稅上訴得直撤銷1865萬罰款　費倫托利斯料披巴塞25號戰衣 (20:23)

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據西班牙《每日體育報》等報道，碧基被控在2008至2010年間，將包括肖像權等收益撥歸旗下公司，以降低個人所得稅應繳稅款。碧基上訴獲法院撤銷指控，裁決指其公司擁有開發肖像權等實質營運業務，而碧基亦並非唯一股東，因此相關行為並非逃稅，碧基不用繳交210萬歐元罰款。

另外，曼城翼鋒費倫托利斯勢以5500萬歐元（約4.86億港元）在1月加盟巴塞，據報將披上25號戰衣，若屬實將是繼華美倫及桑治等名將後，第5名非門將球員獲分配此號碼。與此同時，巴塞亦被指將在轉會窗重開後收購後衛。《馬卡報》報道，祖雲達斯後衛馬菲斯迪歷特及車路士守將安達斯基斯坦臣成教練沙維目標，其中22歲的迪歷特有意離隊，但祖雲達斯屬意季後才放行。

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