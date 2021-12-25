足總盃4強｜梁冠聰奠勝為東方淘汰理文　懶理負評從未放棄證明自己 (19:27)

今仗雙方均未能以完整陣容迎戰，東方有中堅馮慶燁及中場林恩許因傷缺陣，要由馬高斯及胡晉銘客串中堅；理文亦有一對鋒將杜查祖利亞及基華尼頓未能趕及傷癒復出。是役不乏埋牙場面，為這場大戰增添火藥味，上半場雙方互有攻守，戰至完半場前東方終打破僵局，今仗出任左閘的梁冠聰後上門前撞入，取得今季首個入球，協助東方半場領先1：0。

換邊後理文傾力反撲，近况大勇的小將張憙延連番突破，包括一次在禁區內扣過敵衞後，但離門5碼起腳高出。而倒戈的理文前鋒洛迪古斯完場前頭槌又中楣後，東方維持險勝1：0，不計上季因疫情停辦，連續兩屆晉身決賽，決賽將對明午4時另一場4強、傑志與標準流浪在旺角場對碰的勝方。

梁冠聰稱勝仗是全隊功勞，又笑言今仗10年職業生涯以來，將來終於有一仗可跟子女說「有一場比賽是屬於我自己，有入球令球隊贏波」。他稱今季樂見在左閘位置跟隊友黃梓浩競爭，互相推動大家進步，又承認過去球迷評價負面多於正面，「但我一直沒有放棄，希望用行動告訴年輕球員，可能無乜機會踢，但一有機會就要把握證明給其他人看」。

理文主教練陳曉明表示，球隊略主導賽事，但完半場前失誤及未能把握多個入球機會致敗。對於張憙延的門前失機，陳曉明稱這名21歲小將近期狀態及信心很好，但同時需要保護他，告訴他仍有地方需要改善，張憙延稱展望之後繼續努力。

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