聖誕送暖丨利物浦「夫添」關懷病童　拜仁籲捐輸弱勢社群　比利及時出院慶佳節 (21:43)

利物浦領隊高普、主將穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克、沙迪奧文尼、佐敦軒達臣及艾利臣比加等，分途以視像形式向兒童醫院的小朋友表達關懷，其中以頭上各戴上一對鹿角的沙拿及雲迪積克最「生鬼」，其間亦出現一些有趣插曲，如艾利臣詢問一名病童最想見到那個「紅軍」球員時，對方毫不畀面答是沙拿，令該巴西隊門將尷尬地苦笑；另當文尼知道某病童的兄弟是曼聯球迷時，即毫不掩飾地流露失落表情。小朋友們得悉將獲得紅軍球星的親筆簽名球衣，均雀躍萬分。

拜仁慕尼黑的送暖有些特別，透過1名小女孩追夢的故事帶出正面信息，影片講述她聖誕許願，期望自己跑得快和強壯等，又憧憬獲得羅拔利雲度夫斯基及教練拿高斯文等的祝福，後來女孩開大門，驚喜地獲得拜仁門將紐亞送上球衣禮物。其後拜仁高層登場，藉故事呼籲向弱勢社群踴躍捐輸，令人感動。此外，巴塞隆拿及皇家馬德里的球員齊與支持者玩遊戲，對答之間笑料百出，為聖誕添上歡樂。

另外，協助巴西隊三奪世界盃冠軍的比利，於9月因結腸腫瘤入院醫治，在施過手術後一度出院，卻在本月9日再度入院化療，終在今晨及時出院。他在社交網站稱：「我曾答應過你們，我要和家人一起過聖誕節。我要回家了。謝謝你的所有善意祝福。」院方稱他目前病情穩定，出院後仍需定期返回醫院接受化療。

相關報道：聖誕送暖丨戴利織冷籲包容同性戀者 網壇情侶晒恩愛兼關注老人家

相關報道：NBA｜名宿奧尼爾扮電影角色鬼馬賀聖誕 藉機調侃拍檔巴克利