中甲︱港將勞烈斯失業兵變升超功臣　渴求上陣成動力　梁諾恆放眼附加賽 (17:40)

勞烈斯生於香港，是英國及墨西哥的混血兒，身高1.90米的他在港超效力過夢想駿其、標準灝天及富力R&F，自富力去年10月散班後，他曾失業近半年，直至今年4月才正式加盟梅州客家，首戰中甲迅即站穩正選，34場聯賽上陣33場，幾乎全勤，當選中甲第9輪最佳球員，是梅州首次升班中超的功臣之一。他憑出色長傳及高空優勢，被內地傳媒稱為今季中甲最大發現和驚喜，甚至形容為「中甲最強中堅」。梅州亦有前香港足球先生伊高沙托尼在陣。

梅州以34戰75分成為中甲亞軍後，勞烈斯接受本報訪問時形容，首季中甲即成功升班有如發夢一樣，「我從未想過職業生涯可取得這成就，要感激從一開始就信任我的教練團，予我機會證明自己」。Vas承認，過去在多間港超球會時，上陣機會不算多，令他更珍惜今次登陸中甲的機會，「今季度過了一個奇妙旅程，我覺得關鍵是由一開始便要為自己的位置而戰，正因過去在港沒有太多比賽經驗，比賽節奏亦不太快，來到中甲便要加快適應和學習。教練團在訓練看到我對比賽的飢渴感及為球隊爭勝決心，最終給予機會在全季34場上陣了33場，是我職業生涯首季可踢這麼多比賽，我永遠感激他們對我的信任」。

勞烈斯稱跟梅州客家仍有合約，在這間球會非常快樂，他今午已從深圳返港，將會放假與家人團聚，亦感謝一直有關注他比賽的香港球迷。對於港足將由新主教練安達臣執教，曾為港足出戰2018年亞運及省港盃的他僅稱，現已26歲及此前未獲大港腳徵召，「將來再看情况吧」。

另邊廂，季初領先的浙江隊終以一分之差飲恨排第3，需轉戰明年1月初舉行的附加賽，與中超降班隊爭升班位置。今季傳以逾千萬轉會費加盟的港足中堅梁諾恆，全季上陣30次，取得1個入球及1次助攻。他向本報表示，季尾最後3輪離升班資格仍落後9分，已做好打附加賽準備，「現在都是還原基本步，收拾心情做好準備。對手將是中超球隊，實力佔優，希望球隊貫徹踢法，可製造奇蹟成功衝超」。

「細佬」繼在梅州客家後第二季征戰中甲，他自評來到浙江首季表現算是合格，適應新環境和跟隊友磨合比預期快，「在中甲兩季對自己職業生涯很重要，雖不可說好成功，也是好的開始，希望可逐步向上，最終能夠在中超站穩正選位置」。梁諾恆跟浙江隊簽約5年，他稱下季如無意外將會留隊，亦特別提及為港足隊友勞烈斯及李毅凱今季在中甲有好表現而高興，「港將在中甲有不錯表現，希望將來有更多香港球員可外流，不止是在中國，也可爭取到其他亞洲甚至歐洲國家，愈多球員外闖對香港足球發展才是正面的事。」細佬接近一年沒返港，連同緊接要踢附加賽，預計下月中才能返港，他稱返港最想見回家人和女友，「始終離開屋企太耐，想休息下，好好調整身心。每次賽後都收到很多香港球迷訊息鼓勵，但希望不止是我，大家也支持其他外流港將，最重要還要支持在港超的球員」。

港足4中堅今季中甲上陣次數及成績

球員（年齡）/ 球會 / 上陣次數（入球助攻）/ 成績

勞烈斯（26歲）/ 梅州客家 / 33場（0入球0助攻）/ 亞軍

梁諾恆（27歲） / 浙江隊 / 30場（1入球1助攻） / 第3名

李毅凱（27歲） / 南通支雲 / 23場（1入球0助攻） / 第5名

羅素（34歲） / 江西北大門 / 26場（2入球0助攻） / 第14名

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