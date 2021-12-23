英聯盃抽籤｜干地領熱刺倒戈車路士　稱確診球員缺態　促4強一場過 (15:35)

上屆亞軍熱刺今晨於8強迎戰韋斯咸，開賽29分鐘便由貝雲積開紀錄，但韋斯咸在3分鐘後由查洛保雲射入扳平。不過，盧卡斯莫拉在兩分鐘後接應貝雲積傳中，再度領先2：1。兩軍換邊後再無入球，熱刺終以同樣比數晉級4強，賽後抽中對陣車路士，意味上月初上任的干地將在下月3日首回合首次倒戈；車路士則作客以2：0淘汰賓福特。干地在賽後說，雖在車路士度過兩個球季，但如今會盡最大努力為熱刺爭勝，但他憂慮染疫球員康復後的狀態，「如果我可以選擇，老實說寧願一場過，特別是在這非常時期。不過，我會尊重賽會決定」。

利物浦同日靠南野拓實補時建功，以3：3追平客軍李斯特城，將對手逼入互射12碼階段，但負責最後一輪的南野拓實射失，幸得基利靴撲出賴恩貝查特施射，紅軍再由迪亞高祖達操刀中鵠，以5：4驚險晉級，4強將鬥昨日已晉級的阿仙奴。紅軍領隊高普賽後亦稱，希望賽會可安排改為一場過。他又透露，英超領隊會於周四會面，討論多隊爆疫的影響。紅軍隊長佐敦軒達臣昨日批評球員福祉被忽視，高普表示已多次就此發聲，但一直未見成效。

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