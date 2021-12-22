英超丨夏蘭特父傳晤蘭歷克斟兒子入魔　C朗叮嚀需長期保持水準 (20:37)

艾寧夏蘭特去年曾透露C朗是球員的典範，並稱對方和美斯可能是足球史上最佳球員，自己暫時的成績無法相比。C朗今晨稱讚這名21歲挪威隊前鋒，「我喜見後輩如夏蘭特和基利安麥巴比崛起，很難說出那個將會是最佳。有些球員只會在一或兩季光芒四射，但要成為偉大球員，便需每季都有出色表現。這並非一件易事，那是關乎不斷努力和奉獻」。

夏蘭特與多蒙特的合約至2023年夏天屆滿，據報其明夏的違約金已降至6800萬鎊（約7.1億港元），體育總監蘇歷日前先稱夏蘭特明年會離開，後暗示皇家馬德里很可能是對方的下一站，卻在今晨傳出蘭歷克已打人情牌，與夏蘭特的父親傾談過其兒子轉會「紅魔」的可能。蘭歷克之前擔任薩爾斯堡足球總監時，已認識夏蘭特父子。

然而，夏蘭特的經理人拉奧拿說：「夏蘭特會否等待巴塞隆拿？他能等待任何球會。我們的陣營仍未與任何球會有任何合約前協議。我們將會找出最適合夏蘭特的球會，但我也不能剔除他會多留在多蒙特一年。」

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