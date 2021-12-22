F1｜炒車意外間接令咸美頓失冠　威廉士車手稱被網民死亡恐嚇 (21:42)

威廉士車手拉特菲上周日在F1阿布扎比站最後5圈失控撞牆，安全車出動後，紅牛的韋斯塔本把握時機進站換軚，原本領前的平治車手咸美頓在安全車離開後，被趕過無緣歷史性八度封王。拉特菲無法完賽，連日來更飽受網民攻擊，終發聲明公開事件，「我曾想過是否要刪除社交網專頁，雖然我已不是首次在網上被負評，但最令我驚訝的是，我甚至收到死亡恐嚇」。他又表示，相信此舉無法扭轉網絡欺凌風氣，但自覺不能沉默地容忍。

另外，英媒《每日郵報》披露各隊炒車相關數據，今季首戰F1的米克舒密加因意外頻生，車隊哈斯全季付上360萬鎊維修其戰車，屬20名車手之中最多。而這個名門之後今落實成為法拉利新季後備車手，料為繼承父親舒密加事業而鋪路，但他明年續留效哈斯車隊。

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