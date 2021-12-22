英聯盃丨阿仙奴闖4強兼「造星」　18歲柏天奴建功寫里程碑　偶像法比加斯 (19:09)

查理柏天奴此役於80分鐘入替伊美路維，補時1分鐘，他接應尼高拉斯比比傳中，第一時間起左腳射入埋齋，成為自1963年的森美斯（Jon Sammels）後，阿仙奴最年輕的「地標」建功球員。阿迪達說：「這是他的一個夢想，一個特別的美麗時刻，一個好的開始。他首次為阿仙奴一隊披甲，即在球迷面前建功。支持者知道他將有作為，但他將需要慢慢浸淫。」

柏天奴於2003年在屈福特出生，7歲加入盧頓，11歲時據報阿仙奴僅支付1萬鎊（約10.4萬港元）收購他，其西班牙裔父親祖利斯回憶道：「那是不可多得的機會，來到時就需把握。那時來叩門的尚有車路士、曼城和熱刺。」阿仙奴名宿前鋒史塔保頓亦說：「發掘韋舒亞的阿仙奴球探奧干諾曾稱，從未見過像柏天奴般的阿仙奴最佳青訓產品，他還有很多潛質未展露出來。」

柏天奴去年10月正式與阿仙奴簽約，去季未獲上陣機會，至今晨賽前為止，今季只為U21落場兩次。他曾說：「我是一個正中場球員，我的學習對象是丹尼施巴路斯。」施巴路斯今夏借用期滿，已由阿仙奴回歸皇家馬德里。柏天奴受到祖利斯的薰陶，少時支持拉科魯尼亞，其後以阿迪達、法比加斯、辛迪卡索拉及恩尼斯達等西班牙中場為偶像，並一度獲巴塞隆拿垂青。他於10月已首次代表英格蘭隊U19上陣，當時已被預言是下一代最強「幼獅」，惟西班牙隊據報仍希望將來可將他收歸旗下。

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