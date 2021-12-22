意甲｜沙蘭力坦拿爆疫被禁出征　年底未能賣盤勢被逐出意甲 (23:11)

沙蘭力坦拿賽前據報有3名球員檢測陽性，當地衛生部門隨即禁止球隊出發作客烏甸尼斯。賽事原定安排在今晨舉行，主隊球員及球迷賽前在場內等待開賽，惟客軍未有現身下賽事取消。按照賽例，沙蘭力坦拿將被視作棄戰而判罰以0：3敗陣，但由於上季同樣因疫情被禁作客祖雲達斯的拿玻里，上訴後亦獲安排補賽，料賽會將以同樣形式處理是次爭議。

與此同時，意甲賽會亦勒令沙蘭力坦拿必須在本月31日前易手，以符合賽會及意大利足總規例。由於當局禁止同一班主擁有同一級別聯賽的兩支或以上球隊，意味同時擁有拉素的班主洛迪圖，將需要在9日內尋找買家。意大利足總主席加雲拿昨在會議後接受訪問，確認若沙蘭力坦拿未能賣盤，將被逐出意甲，惟未有交代是否需重返意乙作賽。

另外，暫列意甲榜首的國際米蘭，昨日（21日）涉財務違規，遭米蘭檢察院及意大利採財政衛隊調查，據報調查範圍涉及2017/18及2018/19球季。今晨聯賽主場以2：0擊敗卡利亞里的祖雲達斯，早前亦因涉虛假帳目遭當局調查。

其他報道：NBA爆疫｜簡達籲聯盟暫停避疫 總裁無意停賽 冀適應病毒共存新常態

其他報道：短池世界賽｜何詩蓓膺MVP未忘行善 聖誕前夕拍片鼓勵港病童