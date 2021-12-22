NBA爆疫｜簡達籲聯盟暫停避疫　總裁無意停賽　冀適應病毒共存新常態 (18:08)

受美國疫情再次爆發影響，NBA各隊本月陸續爆疫，芝加哥公牛及布魯克林籃網均先後有多達10名球員染疫隔離，至今常規賽已有7仗需延期，外界憂慮短期內確診數字將會進一步上升。早前入籍美國、近年一直關注各地人權的塞爾特人中鋒簡達，連日來呼籲聯盟應暫停，他在接受CNN訪問時表示︰「NBA今季已有超過120人染疫，而且有一直惡化的跡象，我認為聯盟應該保障球員的健康，尤其他們都有家庭和小朋友，暫停賽事是最好的做法，聯盟應該重視健康多於金錢。」

不過，NBA總裁阿當施華今日首次開腔，表明聯盟目前沒有停擺的計劃，又說︰「疫情一直困擾着全球，但我們看不到盡頭，若病毒一直不消失，我們就要開始適應新常態，在與病毒共存下，目前的狀况是在所難免的。」

至於今早常規賽方面，洛杉磯湖人雖有勒邦占士一度左足踝扭傷下，力戰攻入全場最高34分，惟在安東尼戴維斯養傷及多名隊友啞火下，終在主場以90︰108不敵鳳凰城太陽，吞下三連敗，以16勝16負排西岸第7位，而太陽四連勝後以25勝5負重登西岸榜首。

另外，籃球名人堂今公布2022年候選名單，入圍的包括NBA名宿真路比利、比立斯、李察咸美頓及添夏達威，以及前丹佛金塊名帥佐治卡爾等。

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