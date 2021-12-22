短池世界賽｜何詩蓓膺MVP未忘行善　聖誕前夕拍片鼓勵港病童 (15:47)

何詩蓓於世界賽獨攬200米及100米自由泳冠軍，其中在200米自由泳決賽打破世界紀錄，接連為香港泳壇創出歷史。她在非主項400米自由泳亦獲銅牌，合共奪得9.1萬美元獎金，更獲頒女子最有價值泳手，成為真正的「世一」。她自東京奧運及國際游泳聯賽後，將可休息迎接新年來臨，但原來她在比賽期間亦抽空行善，為香港兒童醫院拍下片段，她先是在片段中祝願病童聖誕快樂，又鼓勵他們道：「雖然我身邊沒有聖誕裝飾，但特意戴上聖誕帽，希望令大家感受聖誕氣氛。希望無論你們未來遇到什麼困難，都可以勇敢面對。」

剛完成羽毛球世界賽抵港的港隊一哥伍家朗以及混雙「左手配」的鄧俊文，亦分別拍下短片鼓勵小孩，伍家朗說：「有時我會因為輸比賽而唔開心，但聽到家人朋友鼓勵，都會將不快放在一旁。我覺得你們（病童）比我叻很多，因為你們要面對漫長治療，但仍然勇敢面對，這點我也要向你們學習。」鄧俊文則在片段中分享減壓心得，表示自己會聽歌和睇戲去放鬆心情。而東京奧運劍擊男將吳諾弘亦為小朋友打氣，希望他們得到更多鼓勵和支持。

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