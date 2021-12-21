世界盃｜FIFA續議世盃改兩年一度　稱有助促進全球GDP　主席：大部分成員會支持 (19:18)

FIFA在峰會上提交長達700頁的報告，當中引述市場研究公司尼爾森報告指出，世界盃改制至兩年一度後，首4年可為FIFA增加30.3億英鎊收入，211個FIFA成員協會亦各自可從中獲得1210萬英鎊（約1.25億港元）。報告又認為，改制後可在16年內創造200萬個就業機會，有助增加1360億英鎊的全球國民生產總值（GDP）。

FIFA計劃改制引來球壇迴響，歐洲足協（UEFA）主席施非林早前威脅杯葛新增的世界盃賽事。南美洲足協10個成員國日前亦計劃在2024年後加入歐洲國家聯賽以示不滿。然而恩范天奴在峰會後豪言，「若明日便就計劃表決，相信大部分成員均會支持世界盃改為兩年一度」。惟他又稱，世盃改制並非單一議題，而是放眼整個足球周期，重申對所有可能性持開放態度。

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