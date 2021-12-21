英超︱英超過去一周破紀錄新增90宗確診 賽會決議維持聖誕新年快車 (17:08)

在熱刺、曼聯、李斯特城、阿士東維拉、諾域治及白禮頓等多隊英超都有多名球員及職員染疫，引致過去10天多達10場英超需要改期，其中維拉主場對白禮頓更是開賽前兩小時才宣布延期；即使賽事能如期舉行，也有球隊未能盡遣9名後備。不過，英超賽會經過周一（20日）與20隊英超高層代表在網上召開緊急會議後，今發聲明宣布，雖然多間球會正面對新冠病毒疫情威脅，但會後各隊共識是盡可能在「安全情况下」，維持原定賽程安排。英格蘭足總同時宣布，今屆足總盃第3及第4圈將取消打和重賽的制度，避免球隊緊接面對密集賽程再添壓力。本周緊接有4場英格蘭聯賽盃8強，然後下周日起將舉行聯賽聖誕快車。

據報今次會議中，利物浦及阿仙奴曾提出押後下周聖誕快車賽事，但未得到其他球會支持，因停賽也不能保證情况會立即改善，亦擔心賽事再改期甚至要停擺，隨時造成巨大經濟損失。賽會代表也稱不能夠以沒有足夠球員為由而押後比賽。英超最新指引列明，球隊即使仍有多名球員確診，若至少仍有13名球員再加1名門將可候命，賽事便要繼續舉行，球員數目包括上季及今季曾為一隊上陣過的U21球員在內。

此外，英超賽會確認，本月13日至19日，共多達12345名英超職球員接受檢測，結果再破紀錄新增90宗確診個案。賽會同時公布英超職球員疫苗接種比率，92%已接種至少1至3針，當中84%球員正在接種，但仍有16%球員拒絕接種，將會繼續向球會及公眾宣揚接種疫苗訊息，並會在下月起每個月底公布球員接種比率。據報歐洲另外四大聯賽，意甲、西甲、德甲及法甲，職球員已接種兩針比率均超過90%。

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