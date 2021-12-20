短池世界賽｜港隊女子200自接力破香港紀錄　第8名躋身決賽 (20:47)

港隊是次雖未派遣日前奪2金1銅，並在200自打破世界紀錄的何詩蓓上陣，由小將鄧采淋及鄭渝肩起重任，其中鄧采淋在首棒已游出1分58.31秒，比在2017年杭州短池世界賽締造的香港紀錄分段時間快0.85秒；及後「大師姐」施幸余、鄭渝及歐鎧淳繼續將時間推前，游出比港績（8分01.24秒）快5.76秒的時間。港隊雖在小組包尾完成，但總成績仍以第8名游進決賽。

17歲的鄭渝同日亦出戰200米混合泳，以2分12.70秒完成，在初賽排第22名；另一女將陳健樂在100米蝶泳游出59.46秒，在初賽排26。譚凱琳則於50自初賽游出24.99秒，以第26名完成。男將方面，卓銘浩在100自初賽以49.39秒排第48；吳欣鍵在50米蛙泳游出27.73秒在初賽排第29，他及後伙劉紹宇、伍棹然、何甄陶轉戰4×50米混合泳接力，港隊終游出1分36.36秒，在初賽14隊中排第11，無緣晉級決賽。

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