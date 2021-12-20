西甲丨皇馬遭逼和十連勝斷纜　多蒙特總監：皇馬非常有興趣簽夏蘭特 (18:51)

皇馬近期爆疫，此役有6將因確診避戰，但仍有箭頭賓施馬西甲第400次上陣，夏薩特則相隔3個月首次擔正，惟這比利時隊翼鋒下半場才有些表現，總計全隊36射9中當中，逾兩年以來首次踢足全場的他佔3射2中，但都無法化為入球，被4射0中的卡迪斯逼和完場。皇馬教練安察洛堤說：「我不能苛求，球員已做盡一切爭取入球，但總無法破網。」另外，貝迪斯作客以2：3負畢爾包後續排第3，已落後皇馬10分。

蘇歷繼昨日透露多蒙特前鋒艾寧夏蘭特明年會離隊後，又向德國《圖片報》說：「我知道皇馬對夏蘭特非常有興趣。我認為他很適合與英超風格有別的西甲。」另據報皇馬亦有意簽入巴黎聖日耳門的基利安麥巴比，來季可與夏蘭特合組強勁火力。此外，皇馬名宿朗拿度繼2018年成為西乙球會華拉度列的班主後，昨又向母會巴乙球會高士路注資約7000萬美元（約5.5億港元），成為最大股東。

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