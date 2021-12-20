英超丨熱刺逼和利物浦　卡尼施收山腳僅領黃　高普：他絕對應被逐（附精華） (16:52)

熱刺是率先再度爆發新冠病毒疫情的英超球隊，連同歐洲協會聯賽，已延期3場賽事，今仗亦是他們相隔14天後首場比賽，利物浦其間則已踢了3仗，並再有堤亞高艾簡達拿確診，中場拍檔佐敦軒達臣也因抱恙缺陣，迫使高普須起用老將占士米拿及19歲小將泰拿摩頓擔任中場。哈利卡尼於13分鐘為熱刺打開紀錄，亦是他兩個月來首個英超入球。他在20分鐘以「收山腳」撐中「紅軍」左閘安德魯羅拔臣的右腳腳脛，卻在未經視像裁判（VAR）審視下只被黃牌警告。35分鐘，羅拔臣助攻迪亞高祖達頂入扳平。

69分鐘，羅拔臣為紅軍頂入反超前，但5分鐘後因隊友門將艾利臣比加出迎解圍「踢空氣」，被敵鋒孫興慜追平2：2。77分鐘，羅拔臣踢跌對方的艾馬遜領黃，但經VAR介入，球證到場邊觀看重播後改判，向羅拔臣直接拔紅。兩軍其後未能改寫紀錄，終各得1分。紅軍賽後18戰得41分，熱刺則以15戰得26分排第7，少「四哥」阿仙奴6分。

高普賽後對球證的判決極之不滿，先後在半場和完場後向球證強烈投訴。他說：「羅拔臣那個犯規應被逐，他不夠聰明，但卡尼對他的收山腳絕對應領紅。卡尼那犯規的腳是凌空的，若羅拔臣的右腳踏在草地上，準已被撐斷了。你不能以兩種尺度執法。」卡尼卻稱自己曾觸及皮球，又表示經VAR慢鏡回看過程，「一切都會被放大，而那個攔截的感覺亦會變得更差」。惟從慢鏡重看，卡尼並沒接觸皮球，而且整個犯規過程中，他並沒「收腳」。

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