英超丨馬天尼利起孖助阿仙奴鞏前四　隊內爆疫兩將確診 (19:13)

20歲的加比爾馬天尼利續取代被「雪藏」的奧巴美揚掛帥，並於16和28分鐘獲拿卡錫迪及格列沙加助攻，加上20歲的布卡約沙卡及21歲的伊美路維，分別在42和84分鐘錦上添花，助阿仙奴以4：1挫在75分鐘有拉芬夏比洛尼射入12碼破蛋的列斯聯，結束過去3場英超作客連敗的劣勢。

馬天尼利以20歲零183天之齡，成為隊史自2014年的阿歷士張伯倫後，在英超一仗入兩球的最年輕球員，另總計「兵工廠」今季暫入27球，而此役建功的3個U21球員佔52%，僅次於1999/2000年球季佔65%的列斯聯。此外，阿仙奴守將紐奴泰華利斯及鋒將尼高拉斯比比上半場在場邊熱身，疑被列斯聯球迷種族歧視，據報警方已拘捕1人。列斯聯此役受傷停困擾，多達9將缺陣，錄得三連敗後18戰續得16分排第16，只領前少踢3場的尾三球隊般尼5分。

阿迪達賽後稱麾下未能把握更多入球機會，認為贏得少。他亦證實，森比盧干加及後衛柏保路馬尼染疫，又稱已關閉訓練中心消毒。對於英超賽會將於周一開會商議取消「聖誕快車」檔期，他要求無論結果如何，都希望各隊可獲公平對待：「若每個人都健康，當局認為我們必須繼續比賽，我們就會繼續比賽。我們遵循指引，想在同樣的規則下，以同樣的方式比賽。」至於英格蘭職業聯賽會（EFL）主席柏利稱，縱使面對各級聯賽已共19場因疫情延期，仍稱無意取消「聖誕快車」。

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