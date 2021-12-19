短池世界賽｜何詩蓓400自第4闖決賽　今晚偕何甄陶分途爭破紀錄 (15:09)

24歲的何詩蓓昨晚才以破大會紀錄時間，增添100米自由泳世界冠軍，今日隨即轉戰非主項400米自由泳。排第4組出賽的她游出4分02.57秒，較自己保持的3分57.06秒香港紀錄慢，仍足以成為小組首名，最終排總成績第4游進決賽，香港時間今晚10時49分衝擊獎牌。前三位泳手同樣明顯留力，全部未有游進4分鐘，中國隊的李冰潔游出4分01.26秒，在總成績居首，俄羅斯泳總代表及加拿大隊15歲新星，各以次名及第3位晉級。

港隊師姐歐鎧淳今日亦出戰50米背泳，但以27.45秒排總成績第18位，暫列決賽候補位置。男將伍棹然在50米蝶泳，以23.51秒名列36，篤定無緣決賽。他亦與何甄陶、吳欣鍵及卓銘浩，合力出戰4x50米自由泳接力，終游出1分29.04秒，名列第10錯過決賽席位，但時間較香港游泳總會訂下的目標時間快0.77秒。

而何甄陶昨日在男子50米自由泳兩破香港紀錄，以21.22秒的總成績第8名游進決賽，成為香港此項決賽第一人，今晚有望再推前紀錄。

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