NBA｜籃網爆疫陣容不整　解禁艾榮准戰作客賽事 (21:06)

籃網「三巨頭」之一的艾榮因拒絕接種新冠疫苗，目前紐約市的防疫措施下不能隨隊出戰，會方亦內部向其停賽，令他開季至今未曾為球隊披甲。不過，隨着陣中多名已打兩針的球員相繼染疫，這支東岸榜首球隊目前有7名球員正被隔離，包括另一球星夏登，而陣中頭號星將杜蘭特亦因傷，明日未能在常規賽迎戰奧蘭多魔術。鑑於陣容嚴重不整，會方終在今日讓艾榮「放監」，准其為球隊出戰在紐約市以外的作客賽事。

由於艾榮久疏戰陣且未打疫苗，他除了要操起狀態之餘，亦必須在接下來連續5天的檢測中呈陰性，才可正式亮相。

另外，洛杉磯湖人今於常規賽雖有韋斯特布克檢測假陽性後可續戰，兼且有以10日短約來投的I湯馬士後備上陣攻入全隊最高19分，惟球星「一眉」安東尼戴維斯是役「多災多難」，先是右足踝扭傷一度退下火線，及後負傷上陣再被撞傷左膝，最終他僅上陣20分鐘取9分，「紫金軍團」亦作客以92︰110不敵明尼蘇達木狼，連勝走勢告終。

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