英超｜C朗回巢曼聯後首與費格遜對談　感激昔日放行離隊探病父 (17:13)

C朗在2003年以18歲之齡首次加盟曼聯,現已退休多年的費格遜談及當年新星來投,只懂說數句英語,所以只想助他舒服地融入新環境,又表明不會保證他可在「處子球季」全程正選,但這名球員終以努力換來成就。C朗亦憶述當年的感受,承認曾為適應感到困難,他說:「試想像一個18歲小伙子從士砵亭來投,與傑斯、蘇斯克查等球星合作,當然會很緊張,但他不單在場邊很照顧我,甚至教我如何做個好人。」

C朗的父親於2005年離世,他在訪問中亦憶起這段往事,感激費格遜永遠體諒球員,「他叫我放心去陪父親幾天,又說這比贏得任何獎盃都重要,所以我經常說,他就像我足球圈內的父親」。C朗今夏離開祖雲達斯,盛傳會轉投曼城,但未幾落實回巢曼聯,當時亦有報道稱費格遜從中穿針引線。

🤩 Watch the unmissable 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘄 with Sir Alex and @Cristiano — exclusive to our web and app! 📲@TeamViewer ↔️ #BringingYouCloser #MUFC— Manchester United (@ManUtd) December 17, 2021