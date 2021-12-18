英超｜C朗回巢曼聯後首與費格遜對談　感激昔日放行離隊探病父 (17:13)

球星基斯坦奴朗拿度（C朗）今年8月回巢曼聯，近日終在鏡頭前重聚對談盡訴當年情。曼聯官網找來兩個重量級人馬對談，今日播出部分片段，包括C朗憶述多年前父親病重，獲費爵爺鼓勵暫時離隊前往探望，形容恩師就如自己在球壇中的父親。
C朗在2003年以18歲之齡首次加盟曼聯，現已退休多年的費格遜談及當年新星來投，只懂說數句英語，所以只想助他舒服地融入新環境，又表明不會保證他可在「處子球季」全程正選，但這名球員終以努力換來成就。C朗亦憶述當年的感受，承認曾為適應感到困難，他說：「試想像一個18歲小伙子從士砵亭來投，與傑斯、蘇斯克查等球星合作，當然會很緊張，但他不單在場邊很照顧我，甚至教我如何做個好人。」
C朗的父親於2005年離世，他在訪問中亦憶起這段往事，感激費格遜永遠體諒球員，「他叫我放心去陪父親幾天，又說這比贏得任何獎盃都重要，所以我經常說，他就像我足球圈內的父親」。C朗今夏離開祖雲達斯，盛傳會轉投曼城，但未幾落實回巢曼聯，當時亦有報道稱費格遜從中穿針引線。
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