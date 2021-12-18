港足｜安達臣落實任港足新帥　已抵港隔離　冀以經驗戰術添競爭力 (14:27)

足總今日正式落實安達臣成為港足新任主教練，他在足總新聞稿表示，對獲任命感到非常榮幸，稱「希望利用我的經驗及戰術理念，建造出一支強大而擁有競爭力的球隊，迎戰未來的國際賽事」。香港足總行政總裁譚秋朗稱，安達臣在歐洲和亞洲球壇均擁有豐富經驗，足總有信心他會帶來嶄新思維，協助球員充分發揮潛能，及提升質素和表現，「他亦有球探和培育年輕球員的經驗，可提拔優秀年輕球員，為香港足球未來發展鋪路。」

安達臣是挪威前國腳前鋒，於1989/90年球季效力法蘭克福時成為德甲史上首名外籍神射手，2001年退役，於2008/09年球季在德乙帶領緬恩斯升班，2016年5月起執教朝鮮國家隊接近兩年，是朝鮮隊歷來首名外籍教練，領軍出戰東亞盃決賽周及亞洲盃外圍賽，亦曾於2016年11月及2017年6月兩度訪港出賽。他其後在韓職球會仁川聯執教不足一年後，於2019年4月賦閒逾兩年。

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