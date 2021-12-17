疫情丨英超添5仗延期　賽會下周一研取消「聖誕快車」　皇馬7人確診照踢西甲 (22:15)

英超賽會今晨之前已延期4場比賽，今晨再決定取消周六舉行的曼聯對白禮頓、修咸頓對賓福特、屈福特對水晶宮、韋斯咸對諾域治，以及下周日上演的愛華頓對李斯特城的賽事，使今輪暫只會如期踢5場比賽。縱使賽會一直反對英超停擺，但疫情來勢洶洶，加上不少球會要求暫停，迫使賽會決定下周一與各支球隊主管開緊急會議，商議是否如期舉行快將來臨的「聖誕快車」賽期。

事實是英超球會對暫停與否意見不一，支持者有隊內有13名職球員確診的賓福特領隊湯馬士法蘭基，反對的則有水晶宮主席柏利殊，利物浦主帥高普則稱暫停未必是正確做法。此外，英格蘭職業聯賽會（EFL）稱，英超、英冠、英甲和英乙共72間球會中，有25%球員沒打算接種疫苗。

西甲一哥皇家馬德里是另一疫情重災區，繼莫迪歷及馬些路後，皇馬再有加里夫巴利、馬高阿辛斯奧、洛迪高高斯、盧寧，以及助教大衛安察洛堤（主帥安察洛堤的兒子）均確診。西甲賽會規定，一間球會須至少有13名球員，其中有至少5名一隊球員和1名守門員，便可參加比賽，所以皇馬下仗仍可如期迎戰卡迪斯。意甲賽會則表示，他們的98%球員已接種兩次疫苗，有助該聯賽相對不受新冠病毒的影響。

另外，非洲足協決定，明年1月9日在喀麥隆開戰的非洲國家盃，入場觀眾必須接種疫苗，並須在進入球場前出示陰性檢測結果，但也有聲音指這屆非洲盃應延期舉行。

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