NBA丨米高佐敦進軍元宇宙　建平台賣運動員NFT商品 (19:37)

米高佐敦退役後在商界成績有目共睹，在世界體壇退役運動員總收入榜長年高踞榜首。已年屆58歲的他亦跟上時代的步伐，走入元宇宙世界，宣布與兒子謝菲佐敦（Jeffrey Jordan）創立「HEIR」，殺入NFT市場，與體壇合力推出售賣運動員的限量商品，目前已落實合作的包括NBA、WNBA及NCAA。而「HEIR」將於被稱為「以太坊殺手」的Solana上建立平台，並計劃於明年推出，目前首輪集資已逾1000萬美元。據報屆時球迷除了可使用虛擬貨幣購買有關商品外，平台亦會視乎球迷的參與度而提供額外獎賞。

此外，布魯克林籃網球星杜蘭特宣布他旗下公司Thirty Five Ventures，將與世界第二大虛擬貨幣交易所Coinbase建立合作關係，而他亦會成為Coinbase的代言人，交易所未來亦會將資金投放於杜蘭特的慈善基金會KDCF。

其他報道：短池世界賽｜何詩蓓100自初賽首名晉級 今晚11時09分出戰準決賽

其他報道：短池世界賽｜何詩蓓破200自世界紀錄 膺世界冠軍寫港歷史