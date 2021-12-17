英超丨車路士慘和落後曼城4分　利物浦取頂級聯賽第2000場勝仗 (16:50)

英國的新型冠狀病毒變種Omicron疫情持續嚴峻，英超亦難獨善其身，今晨原本有3場比賽，其中李斯特城迎戰熱刺因主隊多名球員確診而取消，但另外兩仗續戰，事實是車路士也有盧卡古、迪姆華拿、赫臣奧杜爾及受傷的芝維爾同因染疫避戰，夏維斯則因身體不適及等待檢測結果而缺陣，迫使領隊杜曹需以翼鋒基斯甸普列錫串演前鋒，與薛耶治及美臣蒙特攻堅，而後者終在70分鐘獲列斯占士助攻打破僵局，卻在4分鐘後因後防一次犯錯，被愛華頓的19歲小將後衛班夫韋迪扳平1：1完場。

杜曹賽後坦言，難以理解車路士錄得八成控球權和23次攻門下失掉兩分，並認為勝出3：0才是合理戰果。他又留意到球隊不時領前下失分，而且失球數目增多。連同歐聯在內，「藍戰士」近6仗都有失球，合共11球，成績是2勝3和1負。愛華頓主帥賓尼迪斯則為拾回1分感到高興。「拖肥」近11場聯賽僅1勝，「肥賓」已成為下個被炒的英超領隊熱門，次熱是列斯聯的比爾沙。

利物浦對紐卡素亦有華基爾雲迪積克、法賓奴及居迪斯因確診缺陣。倒戈「紅軍」的「喜鵲」中場舒維爾於開賽7分鐘先開紀錄，但紅軍前鋒迪亞高祖達及穆罕默德沙拿在21和25分鐘建功反超前，加上阿歷山大阿諾特在87分鐘埋齋，以3：1勝出，取得聯賽六連捷，也成為首支在英格蘭頂級聯賽取得2000場勝仗的球隊。

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