體育

疫情丨曼聯周六碰白禮頓延期　李城迎熱刺取消　車路士添3將染疫 (00:03)

英國的新型冠狀病毒變種Omicron疫情持續嚴峻，英超賽會昨晚（16日）決定，據報共有19宗職球員確診個案的曼聯，周六（18日）迎戰白禮頓的英超比賽延期，李斯特城明日迎戰熱刺同樣取消，理由是主隊據報至少有9將染疫，導致出賽球員人數不足，成為星期日至今為止，5天內第5場需延期的聯賽。至於同日主場迎戰愛華頓的車路士，昨日再多3名球員中招。另據英國《太陽報》報道，疫情來勢洶洶，本月稍後的「聖誕快車」上演成疑。

車路士vs.愛華頓 now622台 周五凌晨03：45直播

利物浦vs.紐卡素 now611/621台 周五凌晨04：00直播

英國時間周三有逾7.8萬人確診，而英超的疫情亦日益嚴重。英超賽會已取消李斯特城對熱刺的賽事，聲明中指出，染疫嚴重使李城無法有足夠人數比賽，並為防止疫情惡化，「狐狸」已關閉一隊訓練營。英超賽會又為計劃前往李城觀戰的球迷致歉。至於利物浦迎戰紐卡素的比賽料如期舉行。

車路士則繼上周有中場高華錫中招須隔離10天後，再證實另外3名球員對檢測呈陽性反應，英超賽會仍未決定是否取消「藍戰士」迎戰愛華頓的比賽。之前3場要延期的比賽是白禮頓對熱刺、賓福特對曼聯和般尼對屈福特。

相關報道：疫情｜曼聯重開基地後再爆疫　美媒稱NBA現Omicron球員首例

其他報道：短池世界賽｜何詩蓓破200自世界紀錄　膺世界冠軍寫港歷史

其他報道：西甲丨哥迪奧拿讚阿古路征服英球壇　媲美馬拉當拿美斯在意西成就

相關字詞﹕體育 英超 曼聯 車路士 李斯特城 熱刺 聖誕快車 疫情 確診 編輯推介 變種病毒 延期

上 / 下一篇新聞