中超｜滄州雄獅兩將內訌互毆被逐　稱亢奮狀態下誤解對方致歉 (18:03)

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滄州雄獅在中立場以1：1逼和上海申花，但後衛廖承堅及曾為塞內加爾國腳的外援前鋒安達桑賀（André Senghor），完場後突然口角並發生爭執。桑賀先揮拳擊中廖承堅頭部，後者隨即「起飛腳」但未有命中目標。其餘滄州球員見狀隨即拉開兩人，球證亦出示紅牌。塞爾維亞籍主帥沙普歷（Svetozar Šapuric）賽後接受訪問時，則稱「不知道發生什麼事」。

事件發生後，滄州雄獅昨晨（16日）在微博發文，稱兩名球員返回酒店後立刻就事件深刻反省，並稱「理解球員在保級（護級）壓力之下瞬間的情緒失控」。事件中兩名主角在影片中亦接受訓話，其中廖承堅稱當時處於「亢奮狀態」，語氣較重下或出現「誤解」，為此向公眾致歉，兩人其後亦握手及擁抱。

球壇過往亦曾發生內訌事件，其中紐卡素在2005年英超對陣阿士東維拉時，兩名中場保耶及戴亞在比賽期間動粗，結果雙雙被逐。而英格蘭前國腳祖爾巴頓在2007年效力曼城期間，曾在訓練時襲擊法國籍隊友達保致對方受傷，其後被判入獄4個月，緩刑兩年。

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