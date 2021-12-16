西甲丨哥迪奧拿讚阿古路征服英球壇　媲美馬拉當拿美斯在意西成就 (20:50)

繼阿古路的好友美斯後，哥迪奧拿也向這個曼城舊部致意：「馬拉當拿及美斯分別曾征服意大利和西班牙球壇，阿古路亦已在英格蘭獲得成功，他的數據已說明一切。」這名33歲阿根廷籍射手在英超上陣184次入275球，只不及英格蘭隊名宿舒利亞、朗尼和高爾，平均入0.67球，在十大射手中，只不及入0.68球的排第6的法國隊名宿亨利。

阿古路的曼城前隊友高柏尼亦稱：「一個非凡的前鋒退役了，但他同時也是一個偉大的隊友、朋友和獨特的個性。感謝和尊重這樣真正的曼城傳奇，祝你一切順利。」現效力皇家蘇斯達的另一前「藍月」球員大衛施華則表示：「你像個傳奇般離開，能在球場內外與你分享那麼多的時刻是一種榮耀。」

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據阿根廷的《奧萊報》報道，阿古路「收山」後可能轉到電競行業發展。他是阿根廷一個電競團隊的創辦者，是南美洲其中一個實力最強的電競團隊。另外，據報巴塞已努力物色前鋒，被扯上關係的有曼聯的安東尼馬迪爾、曼城的費倫托利斯和阿仙奴的奧巴美揚等，並有指將被國際米蘭放棄的阿歷斯山齊士或有機會回巢。球會好消息則是長時間養傷的鋒將安素法迪及中場柏迪，有望下月初一起復出救亡。

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