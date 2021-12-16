疫情｜曼聯重開基地後再爆疫　美媒稱NBA現Omicron球員首例 (18:31)

曼聯日前爆發感染群組，導致原本在英國時間周三晚作客賓福特的英超需擇日補賽，並關閉卡靈頓訓練中心及全面消毒，但疫情狀况未受控，球隊在周三由看守領隊蘭歷克帶領復操前，據報經檢測後隊內再多達19人中招。這次復練中包括基斯坦奴朗拿度（C朗）、拉舒福特、般奴費南迪斯及保羅普巴等17名球員，疫情或導致球會被英超賽會取消周六迎戰白禮頓的比賽。

另外，英格蘭職業聯賽會（EFL）擬恢復對所有球員和教練組成員，進行每周兩次強制性檢測，涉及的英超、英冠、英甲和英乙共72間球會，據報各需支付約1萬鎊（約10.4萬港元）費用。據悉EFL料將會向英格蘭職業球員工會（PFA）尋求計劃上的財政協助。

而NBA疫情近一星期亦轉趨嚴峻，The Athletic今早引述消息稱，有一名球員感染Omicron變種病毒，屬聯盟首例，但未透露所屬球隊等資料。而繼「字母哥」安迪度高安普夏登等球星，湖人今再有3人確診需隔離最少10天，包括D侯活、賀頓德加及馬歷蒙克，最快要下周聖誕日才能復出。多倫多速龍則因應安大略省收緊防疫條例，周六起主場入座率減半。

而湖人今早昨於常規賽續有勒邦占士等三巨頭坐鎮，但戰至加時才靠23歲新星韋列士在最後0.9秒射入3分球，以107：104作客擊敗達拉斯獨行俠，保住三連勝。

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