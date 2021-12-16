英超｜阿仙奴挫韋斯咸　U21眾星成升第4功臣　今季入球冠絕群雄 (17:03)

阿仙奴此役因紀律問題，再罰被禠奪隊長職位的奧巴美揚停賽，再由拿卡錫迪擔任「喼頓」。這名法國隊前鋒於48分鐘助攻鋒將加比爾馬天尼利開紀錄。66分鐘，韋斯咸守將華迪美高法爾禁區犯規「兩黃一紅」，但拿卡錫迪操刀被韋斯咸門將法比安斯基撲出。87分鐘，後備上陣的阿仙奴中場伊美路維，接應布卡約沙卡傳球後射成2：0完場，助球隊今季英超主場9戰7勝1和1負得22分，媲美榜首的曼城。

阿仙奴賽後17戰得29分，趁曼聯和熱刺近期因疫情問題延期比賽，得以升上第4，領先跌落第5的韋斯咸1分。阿迪達說：「我們的年輕球員表現真好，有些球員早在足球學校時已認識，擁有良好默契，這就是他們的化學作用。」阿仙奴今季聯賽23個入球中，21歲的伊美路維佔6球、20歲的加比爾馬天尼利及20歲的布卡約沙卡各入兩球，而這10個入球來自21歲或以下球員，在聯賽無出其右。阿迪達又稱讚較具豐富資歷的球員也有貢獻，而且很享受後輩逐漸冒起。

另外，阿迪達拒絕回答奧巴美揚會否在周六英超復出作客列斯聯，同時也傳出這名加篷國腳已被巴塞隆拿相中，有機會在下月轉會窗重開時離開阿仙奴。此外，相隔11天首戰的白禮頓主場負狼隊0：1，近11場聯賽不勝。修咸頓作客被水晶宮逼和2：2，已連續6仗未響勝鼓。

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