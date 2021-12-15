港足｜香港成立首間西甲足球學校　陳志康郭嘉諾合作引入西甲訓練系統 (20:42)

香港西甲足球學校由身兼香港足球總會董事的陳志康任總監，郭嘉諾任總教練，他們會與一名即將來港來自西甲的技術總監合作，協助引入西甲訓練系統培訓教練，亦繼在中國內地、新加坡、印尼及越南後，再一個亞洲地區發展西甲項目。今午足校開幕禮亦邀請了冠忠南區球員鞠盈智、陳凱柏及蔡子濤出席。

在天水圍飛馬退出港超後，今季暫未執教職業球隊、只帶隊城大校隊的郭嘉諾表示，加入足校並非關上教職業隊大門，認為兩者無抵觸，稱在足總任職期間已跟不少西班牙籍教練合作，透露今次合作將會讀為期一年半至兩年西甲課程，將負責整合內容成香港課程再教授本地教練，而足校教練團隊還有運動心理學家提供支援。

陳志康表示，與西甲代表接洽半年促成今次合作，預計辦校開支涉及7位數字，預計明年一月陸續有課程詳細資料，除了在紅磡室內場，還會在烏溪沙及將軍澳足球訓練中心的球場開班。今次邀請曾在太陽飛馬共事的郭嘉諾加入團隊，他稱因彼此足球理念相近。

西甲香港分部代表Eduard Castell表示，在技術總監日後抵港後，會確保西甲足球哲學應用到課程中，並稱將來有機會時，可安排香港學童到西班牙與西甲青年隊交流。Eduard在港工作已5年，他見證香港有不少西甲觀眾，對於今季效力巴塞隆拿的阿古路剛宣布退役，他稱這名33歲阿根廷隊射手昔日在馬體里體育會，是成為頂級球星的起點，故無論將來怎樣，阿古路都會成為西甲歷史一部分。

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