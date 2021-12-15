英超｜曼城7蛋贈列斯聯締隊史第二大勝仗 (17:13)

曼城開賽僅8分鐘已憑菲爾科頓的入球揭開大勝序幕，亦是哥迪奧拿自2016年夏天執教曼城以來的第500個英超入球，而且只用207場比賽就達成，超越高普的234場及費格遜的265場，成為英超史上領軍最快入500球的領隊。

「藍月」及後有基亞利殊打破13場入球荒，加上奇雲迪布尼梅開二度，以及馬列斯、史東斯及尼敦阿基各建一功，終大勝7：0，是2019年9月以8：0大勝屈福特後，曼城歷來第二大勝仗，而哥迪奧拿任內已第6次單場至少入7球。藍月賽後17戰41分續居榜首。

列斯聯大敗一場，追平隊史最大失利。領隊比爾沙執教生涯領軍568場正式比賽中，首次單場失7球。他賽後承認今仗是執教列斯聯4年來表現最差的一仗，「對手的任何嘗試，我們都無法阻止。球隊踢得差的程度，比曼城踢得好的程度更加觸目。」

同日阿士東維拉作客2：0擊敗諾域治，賽後17戰22分升上第9位。領隊謝拉特接手後6場聯賽4勝2負取得12分，比是役倒戈的維拉前帥甸恩史密夫，季初在維拉領軍11仗僅得10分還要多。

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